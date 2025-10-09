声優・洲崎綾さんが2025年10月9日にXで、夫で放送作家の伊福部崇さんに対する不満を連続投稿したことに関する謝罪文を公開した。「出産・育児という大きな環境の変化の中で、心身ともに余裕を失っておりました」と説明している。洲崎さんは「結婚指輪捨てました」とも明かしていた洲崎さんは10月9日、伊福部さんと連名の文書をXに掲載。「この度、お騒がせしている件につきまして、応援してくださっている皆様、そして関係者の皆様