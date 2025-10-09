大相撲の元小結でタレントの臥牙丸（38）が9日、自身のYouTubeチャンネル「ガガちゃんねる」を更新。海外巡業の思い出を語った。大相撲は15日から19日まで英国ロンドンで公演する。26年6月にはパリ公演を予定しており、臥牙丸は「今の相撲取りはマジで、いいね」と、うらやむ。自身が参加した唯一の海外巡業は2013年8月下旬に実施されたジャカルタ（インドネシア）巡業だ。「まあ、楽しかったです」と“非日常”を満喫した様