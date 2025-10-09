7月9日のスパーキングレディーCを制し、今月7日に秋初戦のレディスプレリュードで4着だったフェブランシェ（牝5＝大井・藤田輝、父リアルスティール）は米国のブリーダーズCフィリー＆メアスプリント（G1、11月1日、デルマー、ダート1400メートル、牝馬限定）に参戦することが決まった。9日、キャロットクラブが公式サイトで発表した。吉原寛人（41）とコンビ継続で臨む。11月3日のJBCを視野に入れながらも水面下で選択肢を広