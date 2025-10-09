山形国際ドキュメンタリー映画祭の開会式であいさつするNPO法人の加藤到理事長（右）＝9日午後、山形市アジア初のドキュメンタリー映画の祭典として知られる「山形国際ドキュメンタリー映画祭」が9日、山形市内で開幕した。19回目となる今回の上映は世界初を含む国内外の約130作品を予定。戦火が続くウクライナに関する作品のほか、パレスチナや東日本大震災など多数の特集も組まれている。15日に表彰式がある。長編映画を対象