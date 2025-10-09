漫画「攻殻機動隊」「アップルシード」の作者、士郎正宗さん（63）の原画を集めた展覧会「士郎正宗の世界展」のコラボグッズ販売について、コラボグッズに協力した漫画家、大友克洋さん（71）が、主催するパルコに苦言を呈した。【写真】「抽選販売なのもおかしい！」大友さんが苦言を呈した「大友克洋×攻殻機動隊」​のコラボTシャツ大友さんは「大友克洋×攻殻機動隊」​のコラボTシャツ（8800円）が抽選販売となって