“ぺろりん先生”の愛称でイラストレーターとして活躍、現在は怪談士などにも活動の幅を広げる元でんぱ組.incの鹿目凛さんのFLASHデジタル写真集「鹿目凛夏の幻に魅せられて」がリリースされました。【写真】きゃしゃなスレンダーボディーの鹿目 凛さんでんぱ組.incエンディング後、2025年6月にフリーランスとして独立し、現在は持ち前のイラストだけでなく、YouTube投稿や怪談イベントを主催するなど多彩な才能で幅広く活躍する