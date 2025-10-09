群馬県太田市のシンボル金山の環境を守ろうと約１２００人の市民が清掃活動を行いました。 この市民運動は、太田市のシンボルである金山の環境保全などを目的に「金山を美しくする会」が毎年開いているもので、今年で５４回を数えます。この日は、地元の経済団体や奉仕団体などから約１２００人が参加し、７つのグループに分かれて金山のふもと大光院を出発しました。 参加者は、急な山道を登りながらゴミ拾いに汗を流しま