¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹õ¥Ï¥Ã¥È¡õ¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ½÷Í¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò(67)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢?¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤Ê¤ê¤­¤ê¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤ËÍ­Ì¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÎÈ¢¤òÌÏ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¹õ¤Î¥Ï¥Ã¥È¤È¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡ÖBarbie¤È1ºÐ°ã¤¤¤Ê¤Î¡Á¥¦¥Õ¥Ã¡×¡ÖAge is just a number¤Ç¤¹¤±¤ÉMore¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥³