野菜や花の苗の新品種や最新の農業技術を紹介する展示会が群馬県高崎市のＧメッセ群馬で始まりました。 この展示会は前橋市に本社を置く農業関連の総合企業・カネコ種苗が毎年１月に都内で開いていた見本市をリニューアルして開催しているものです。会場には、国内メーカー約２００社が出展し、農業や園芸関係の新商品や最新の農業技術などを紹介しています。 カネコ種苗の展示コーナーでは、作業