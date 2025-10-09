瀬戸内の島々を望む海辺にまるで別荘のようにたたずむ大竹市の「Ｓｉｍｏｓｅ Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ Ｖｉｌｌａ」。 「型にはまらず、他にはない体験を提供している」などとして今回新たに「１ミシュランキー」に選ばれました。 １泊１部屋のお値段は２食付きで１４万円から。 敷地内には去年、世界で最も美しい美術館としてベルサイユ賞に輝いた下瀬美術館もあります。 「ミシュランキー」とはレストランにおける