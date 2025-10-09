中国運輸局などが冬用タイヤへの交換時期を前に、タイヤの脱落防止を呼びかけました。 東広島市の小谷サービスエリアでは、中国運輸局の職員などがタイヤのホイールナットが緩んでいないかを確認する打音検査や、正しいタイヤの管理方法が書かれたチラシを手渡しました。 中国運輸局広島運輸支局 床平康克さん「タイヤが一度脱落すると、他車を含めた周りの交通や歩行者への被害のおそれがあるので、確実なタイヤ交