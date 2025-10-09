新潟市は、2024年6～12月に秋葉区の介護施設に特別監査に入り、前理事長による現金着服や不適切な経費の支出が発覚し、改善勧告を行ったことを8日発表しました。 新潟市によりますと、2024年6～12月に新潟市秋葉区の社会福祉法人「緑花会」に特別監査を行い、前理事長による着服や不適切な経費の支出が発覚したということです。前理事長は2010～2024年度までの間、実体のない給食材料費を架空計上し約1590万