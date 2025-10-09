地上４０ｍの空中レストランが大阪でオープンします。ＭＢＳ河西美帆アナウンサーが一足先に体験してきました。クレーンで吊り上げられた「Ｄｉｎｎｅｒ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｋｙ ＯＳＡＫＡ」（大阪市西区）。空中で絶景と食事を楽しめる期間限定のレストランです。安全ベルトで体を固定してさっそく上空に上がります。（河西美帆アナウンサー）「ちょっとずつ緊張感が高まっていきますね。足元が浮いているんですよ。怖い」防