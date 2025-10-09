秋篠宮家の次女・佳子さまが京都を訪問し、人間国宝が製作した伝統工芸品などをご覧になりました。１０月９日午後４時すぎ、赤いワンピース姿で京都市左京区の「松下真々庵」に到着された佳子さま。「松下真々庵」はパナソニックの創業者・松下幸之助の別邸で、佳子さまは施設に展示されている人間国宝製作の着物や漆芸など、約２０点の伝統工芸品をご覧になりました。佳子さまは１０日、日本工芸会の総裁として、京都高島屋