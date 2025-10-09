市長らにパワハラの疑惑。大阪府守口市で「百条委員会」が開かれました。守口市によりますと、今年７月から８月にかけ職員から瀬野憲一市長に１件、田中実教育長に２件のパワーハラスメントの申告があったということです。市はパワハラ３件の具体的な内容は明らかにしていませんが、今年７月末から、弁護士などでつくる市の審査会を立ち上げています。一方、９月の市議会でも疑惑を調べる百条委員会の設置を求める決議案が