資産家を狙い部屋に侵入しようとしたとして男ら３人が逮捕されました。邸宅侵入などの疑いで逮捕されたのは、稲岡泰良容疑者（２５）と、１６歳と１８歳の少年２人です。警察によりますと、３人は今年６月、堺市のマンションに侵入し、資産家の男性が住む部屋の玄関をバールでこじ開け侵入しようとした疑いが持たれています。警察によりますと稲岡容疑者は、流動型犯罪グループ「トクリュウ」の指示役で、事前に男性の部屋