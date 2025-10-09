医療・介護の分野などで深刻化する人材不足。そんな状況を救う存在として注目されているのが、外国人です。難関の試験に合格し、介護福祉士として熊本市の介護施設で働いているインドネシア出身の男性を取材しました。■ニコさん「テレビでも見ませんか」 入所者から「ニコさん」の愛称で呼ばれている、イ＝マデ＝ニコ＝アンドリアンさん。インドネシア出身の23歳です。ニコさんは2021年、19歳の時に来日し、特定技能外国人とし