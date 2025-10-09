熊本市で9日に開かれたのは、秋冬野菜や果実の出荷大会。生産者のほか、市場関係者や運送会社など約270人が参加しました。 ■JA熊本経済連・丁道夫会長「農業をとりまく環境は、生産・出荷経費の相次ぐ値上げなど生産農家にとって大変厳しい環境となっている」2025年の熊本県内の出荷計画量は、野菜が約6万7000トン、果実は約9000トン。去年と同じ額の販売目標を掲げ、熊本が育んだ農産物の魅力を全国へPRしていきます。