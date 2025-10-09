俳優の及川光博（55）が9日、都内で日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜後10・30、12日スタート）の第1話完成披露試写会に出席。初共演したタレントの手越祐也の凄さを伝えた。会場後方から客席を通って登場。「ハーイ！ミッチーです！さぁ、みんなで呼んでみよう。ミッチー！」と元気にあいさつ。観客も「ミッチー！」と声をそろえ、“及川ワールド”に包まれた。共演の手越祐也、白鳥玉季も登壇。笑いが絶え