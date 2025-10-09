西武は9日、西口文也監督が2年目の指揮を執る来季のコーチ陣を発表した。黒田哲史コーチが2軍から1軍の内野守備走塁担当になった。スタッフは次の通り。【1軍】監督西口文也（53）＝立正大背番号74▽ヘッド鳥越裕介（54）＝明大91▽投手チーフ豊田清（54）＝同朋大81▽投手大石達也（37）＝早大95▽バッテリー中田祥多（35）＝鳴門工高96▽野手チーフ兼打撃仁志敏久（54）＝早大78▽打撃立花義家