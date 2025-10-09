２３日のプロ野球ドラフト（新人選手選択）会議を前に、指名対象となるためのプロ志望届の提出が９日に締め切られた。高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人（９日午後５時現在）が届け出を行った。今年の「目玉」は長打力がある立石正広内野手（創価大）で、複数球団による１位指名が有力だ。他の打者では小島大河捕手（明大）や松下歩叶（あゆと）内野手（法大）、投手では本格派右腕の中西聖輝（青学大）らの評価が高