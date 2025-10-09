１３日に閉幕する大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が、当初は気持ち悪がられていたのにいつの間にか人気者になったのはナゼか？９日のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」が取り上げた。番組では専門家の分析として「前評判をひっくり返し、来場者が増えた結果、楽しいモノの象徴として人気に」「色が赤白青で、ハローキティやドラえもんのような親しみやすい配色だから」の２つを紹介した。万博へを訪れた