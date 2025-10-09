女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王者・桜井麻衣（３５）と挑戦者・ビクトリア弓月（２０）が両国決戦前に火花を散らした。１月の大田区大会で同王座を戴冠して以来、６度の防衛を重ねてきた桜井は、シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を準優勝した弓月をＶ７戦（２６日、東京・両国国技館）で迎え撃つ。９日に都内で開かれた調印式に出席した両者は自身の思いを吐露した。１月の大