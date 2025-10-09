産業資材メーカー・ニッタ株式会社（大阪市）は９日、城西大学男子駅伝部とスポンサー契約を締結したと発表した。創業者を同じくする新田ゼラチン株式会社が、数年前から城西大薬学部との共同研究やスポンサー契約を通じて支援していた縁から、今回の契約に至ったという。「当社は、学生の持つ可能性を信じ、スポーツを通じた人材育成と社会への貢献に、積極的に取り組んでまいります」としている。城西大もスポンサー契約締結