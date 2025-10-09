亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回の映像はこちら。を南さつま市で撮影してきました。秋の星空とともにどうぞ！ こちらは南さつま市大浦町の亀ケ丘です。山頂の岩が亀の形に見えることから、「亀ケ丘」と名付けられています。 リアス海岸を見下ろすことができて、東シナ海に沈む夕日の絶景を楽しむことができます。 この日もカップルなどが訪れ、刻一刻と