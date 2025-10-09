天皇陛下の使いを迎える神事「勅祭（ちょくさい）」が9日、1300年以上の歴史がある福岡市東区の香椎宮で執り行われました。香椎宮の勅祭は10年に一回のことで、参道に多くの人が詰めかけたほか、ことし初めてライブ配信も行われました。 福岡市東区の香椎宮です。去年、創建1300年を迎えた長い歴史を持つ神社では行列ができていました。列の先頭では、御朱印やお守りを受け取っていました。なぜ多くの人が列をつくっていたのか