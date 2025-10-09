非常に強い台風22号の影響で９日の県内はやや強い風が吹くところもありました。一方、3連休には台風23号の接近も予想され、今後の進路に注意が必要です。これは宇宙から見た台風22号の画像。８日、投降したのは、現在、国際宇宙ステーションに滞在中の南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士・油井亀美也さんです。画像には、くっきりと台風の目が写り、発達の様子がうかがえます。非常に強い台風22号は、9日、伊豆諸島に接近。八丈