秋田朝日放送 大仙市の神宮寺観光果樹園では年間を通じてサクランボやブルーベリー、クリなどを栽培しています。旬を迎えているのがブドウの王様ともいわれるシャインマスカットです。今年はハウスの中でおよそ１万１０００房が育ち、収穫体験が人気です。 今年はシャンマスカットの粒が大きくなる８月に、高温や少雨が続いた影響で例年に比べてやや小粒だということです。神宮寺観光果樹園は直売所でブドウを