欧州株まちまちの動き、英株軟調も独株は堅調米株先物は小動き 東京時間19:14現在 英ＦＴＳＥ100 9507.79（-41.08-0.43%） 独ＤＡＸ24690.56（+93.43+0.38%） 仏ＣＡＣ40 8072.78（+12.65+0.16%） スイスＳＭＩ 12630.43（-17.68-0.14%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:14現在 ダウ平均先物DEC 25月限46889.00（+22.00+0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物DE