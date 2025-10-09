タレントの手越祐也（３７）が９日、都内で１０月期の日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（１２日スタート。日曜、後１０・３０）の第１話完成披露試写会のトークイベントに、主演する及川光博（５５）、ヒロイン役の白鳥玉季（１５）と登壇した。ドラマ出演が７年ぶりとなる手越は、ゲイ役として及川の恋人役を務める。試写会前のトークイベントでは、及川が「はーい！ミッチーです！みんなで呼んでみよう！」といきなり呼び