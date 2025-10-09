なにわ男子の西畑大吾（28）が9日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。ゲストとの関係を明かした。この日のゲストは同局新ドラマ「小さい頃は、神様がいて」に出演するWEST.の小瀧望。VTRで登場した西畑は、小瀧との関係について「高校3年間同じクラスです」と語りスタジオを驚かせた。「のんちゃんは高校生の時にデビューしたんです。スーパースターです。モテてました。少女漫画の世界でした」と