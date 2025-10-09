フィギュアスケート女子で１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんが９日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で自身がコーチを務める「木下ＭＡＯアカデミー」の練習を公開した。８月１日に開講し、約２カ月がたつ。アカデミーでは、約７０人から選考した１２人の生徒が浅田さんの指導を受けている。浅田さんは「毎日大変やりがいを感じている。できるだけ一人一人を確認してレッ