声優の石川界人（３１）と内田真礼（まあや＝３５）夫妻が９日、都内で、米映画「トロン：アレス」（１０日公開）のジャパンプレミアに出席。９月３０日に結婚を報告して以来、夫妻そろって初のイベント出演となった。今作はＳＦ映画「トロン」シリーズの第三作目で、二人は日本語吹き替え版で夫婦共演を果たした。隣同士で並んだ夫妻の左手薬指には、指輪がキラリ。お互いの名前が紹介された後、司会から「吹き替えキャストの