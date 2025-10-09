6億円の支払いを求めて国などを提訴しました。59年前、当時の静岡・清水市で4人を殺害したとして死刑判決を受け、その後無罪となった袴田巖さんが、捜査と裁判で違法行為があったとして、国と県に約6億800万円の支払いを求め裁判を起こしました。弁護団によると請求額は、47年あまり拘束された間に働いて得られたとされる利益や、死刑におびえた精神的な慰謝料などを元に算出したとしています。弁護団は、無罪判決で証拠をねつ造し