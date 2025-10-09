ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤¬°ìÉô¤ÎÇÑÏ§¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¸©¤ËÂÐ¤·ÃÏ°è¿¶¶½¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤ë1000²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2012Ç¯°Ê¹ß¡¢1¹æµ¡¤«¤é7¹æµ¡¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÆ±°Õ¡×¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÅìµþÅÅÎÏ¤Ï6¹æµ¡¤È7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÁ°Äó¤Ë1¤«¤é5¹æµ¡¤Î