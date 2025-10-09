手薄になったシャドーのポジションで攻撃を牽引する役割が期待される。日本代表MF南野拓実(モナコ)は「前回の合宿は1分け1敗で勝ってない。今回はホームだし、勝ちにこだわりたい」と、9月のアメリカ遠征でメキシコと0-0で引き分け、アメリカに0-2で敗れた結果も踏まえ、10日のパラグアイ戦(パナスタ)、14日のブラジル戦(味スタ)と続く南米2連戦へ必勝を誓った。日本代表はこの日、試合会場のパナソニックスタジアム吹田で前日