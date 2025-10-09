「今日測ったら190あったので、もう(大台に)乗りそうです」。名古屋グランパスU-18の長身MF井内庸介(1年)は苦手だというヘディングを磨きながら、アジリティ能力を高めて絶対的なボランチを目指す。井内は2月のU-16日本代表ポルトガル遠征メンバーに選出されたものの「自分の中で課題が多く見つかった遠征だった」と振り返る。以降は代表から離れており、今回がおよそ8か月ぶりの代表復帰になった。「アジリティのところだったり