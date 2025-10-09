勝てた試合、いや、勝っていなければおかしい試合だっただろう。Ｕ−20日本代表は、Ｕ−20ワールドカップのグループリーグを３連勝で首位通過。これ以上ない成果を残し、勢いに乗ってラウンド16のフランス戦に臨んだはずだった。ところが、０−０のまま延長戦に突入した一戦は、PK戦突入目前の延長後半120＋３分、ゴール前の混戦のなかで起きた反則（ハンド）によって与えたPKを決められ、０−１で敗れた。Ｕ−20ワールドカ