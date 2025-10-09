自民党と公明党が連立を継続するかをめぐり、10日、再び両党の党首会談が行われることになりました。公明党は、幹部会や国会議員の会議を相次いで開き、対応を協議しています。自民党と公明党との連立協議。日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者に、最新の動きを3つのポイントで解説してもらいます。1．公明党が求める「高い球」2．高市総裁苦しい“板挟み”3．迫る「タイムリミット」■公明党が求める「高い球」――まず