フジテレビの一連の問題を受けて自民党は9日、情報通信戦略調査会に民放連＝日本民間放送連盟と総務省の担当者を呼び、放送事業者のガバナンス＝企業統治強化のための取り組みについて説明を受けました。冒頭、調査会の野田聖子会長は「フジテレビの事案、これは放送業界全体が学びを得て、古い体質から生まれ変わる、国民の信頼を取り戻していく意味で大変大切なことだ」と述べました。民放連は早河洋会長が出席し、9月18日に公表