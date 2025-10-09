阿賀野市の瓢湖に冬の使者『ハクチョウ』が飛来し、エサやりをする『白鳥おじさん』も活動を始めました。 「こいこーい！！」 独特な声を上げながらエサをまくのが『白鳥おじさん』です。7日に57羽のハクチョウが今シーズン初飛来したのを受け、9日から活動を開始しました。 ■三代目白鳥おじさん 齋藤功さん 「今年もハクチョウシーズンが始まったと思いましたね。心ウキウキというかワクワクしてい