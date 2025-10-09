※10月28日、東証グロース市場に上場予定のＢＪＣ [東証Ｇ]は9日、仮条件を発表した。 ●ＢＪＣ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月28日 事業内容：ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や 姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、販売 仮条件：1640円～1680円 想定発行価格：2035円 上場時発行済み株式数：1588万