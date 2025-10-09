¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥³¡¼¥Á¶È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤µ¤»¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¡¢8·î¤Ë³«¹»¤·¤¿¡ÖÌÚ²¼MAO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÎÎý½¬¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë½é¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖËèÆü¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡ÖMAORINK¡×¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸ÅÌ10¿Í¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¡£Ìó70¿Í¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯Ãæ¿´¤Î12¿Í¤¬½µ6Æü¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ´¹ñ¤«¤éÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò¿®¤¸