大阪・関西万博のオーストリア館で販売された獺祭のコラボ商品＝5月、大阪市此花区の夢洲酒造会社の獺祭（山口県岩国市）は9日、日本酒「獺祭」の原材料と醸造装置を21日に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。国際宇宙ステーション（ISS）で原材料を発酵させた「もろみ」の醸造を目指す。H3ロケット7号機で打ち上げ予定の日本の新型無人補給機「HTV―X」1号機に搭載する。同社によると、打ち上げから10日