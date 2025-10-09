開業から25周年を迎えるディズニーアンバサダーホテルに新しい客室が登場です。ディズニーアンバサダーホテルは、ディズニー映画「ファンタジア」をイメージした新しい客室「ミッキーマウスルーム」を公開しました。壁には映画に登場するミッキーマウスが描かれているほか、カーテンがグラデーションとなっていて、閉めると壁紙と一体化するなど、映画の世界に没入できるデザインとなっています。新客室の登場は約8年ぶりです。デ