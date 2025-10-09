10月22日にリリースされる凛として時雨のNew EP『Lost God of SASORI』に、CD限定のボーナストラックとして『B%NUS TR%CK Loo% Who% -GN%SIA Mixed by TK-』が収録されることが発表となった。本作はUKでの制作を経て完成した作品で、ミックスをRomesh DodangodaとTK、マスタリングをMetropolis StudiosのStuart HawkesとTKが手掛た。新たに収録されるボーナストラックは、テレビ用に録音された音源をTK自身が本EPのために新たにミ