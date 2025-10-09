熊本県人吉市の国宝･青井阿蘇神社の「おくんち祭」は9日、祭りのハイライトとなる神幸行列が行われました。人吉市内の学校が休校になり、多くの人でにぎわいました。 600年以上の歴史があるとされる青井阿蘇神社の「おくんち祭」。9日は神幸行列の出発を前に神事が行われ、鼓笛隊の演奏などが奉納されました。 市街地を練り歩く神幸行列では、旗の先についた大きな剣で悪霊を斬り祓うとされる「チリン旗」が鳴らされ、沿道か