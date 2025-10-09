ベッカム家の長男ブルックリン・ベッカムが、自身が立ち上げたホットソースブランド「クラウド23」を巡り、元テニス王者ロジャー・フェデラーが携わるスニーカーブランドOnとあわや法廷闘争の事態となっていたようだ。【写真】ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、二度目の結婚式にペルツ家が総出で祝福不仲のベッカム家の姿はなしブルックリンは昨年10月にホットソース「クラウド23」を発売。The Sunによると、食品、