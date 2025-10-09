サッカーJ1・ガンバ大阪が、日本時間2025年10月2日にタイ・ラチャブリースタジアムで開催した「AFCチャンピオンズリーグ2」（ACL2）でラーチャブリーFCと対戦し、2-0で勝利した。Xでは、現地会場にペットボトル飲料を持ち込む際、蓋を外すだけでなく容器上部を切り落として入場する必要があったとの体験談が拡散され、「タイの飲食物持ち込みルールは厳しいですね」などと驚かれている。一体何があったのか、ガンバ大阪に取材した