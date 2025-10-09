サッカー日本代表は９日、国際親善試合・パラグアイ戦（１０日）が行われるパナソニックスタジアム吹田で公式練習を行った。左足首痛で別メニュー調整が続くＭＦ久保建英に加え、この日はＦＷ前田大然も左脚の張りにより、全体練習を外れた。取材に応じた前田は「昨日（８日）は普通に練習したが、今日違和感があったので、とりあえずやめておこうと判断しました」と説明した。地元・大阪での試合は欠場する見通しだが、「た